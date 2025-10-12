Südwestpokal in Boppard
Zweitligist ist zu stark für TV sebamed Bad Salzig
Im Finale des Südwestpokals musste sich der TV sebamed Bad Salzig dem Zweitligisten TuS Kriftel klar mit 0:3 geschlagen geben. Die Krifteler kämpfen nun gegen den Ost-Pokalsieger um ein Achtelfinal-Ticket für den DVV-Pokal.
TV sebamed Bad Salzig

Zweitligist TuS Kriftel ist seiner Favoritenrolle beim Südwestpokal in Boppard gerecht geworden. Gastgeber TV sebamed Bad Salzig unterlag den Hessen im Finale.

Nach neun Jahren hat der Volleyball-Regionalligist TV sebamed Bad Salzig wieder die Endrunde des Südwestpokals als Gastgeber in der Bopparder Großsporthalle ausgetragen. Die Bad Salziger als Rheinland-Pfalz-Pokalsieger erreichten das Finale und unterlagen dort dem Hessenpokal-Sieger und Zweitligisten TuS Kriftel erwartungsgemäß mit 0:3.

