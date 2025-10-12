Zweitligist TuS Kriftel ist seiner Favoritenrolle beim Südwestpokal in Boppard gerecht geworden. Gastgeber TV sebamed Bad Salzig unterlag den Hessen im Finale.
Lesezeit 1 Minute
Nach neun Jahren hat der Volleyball-Regionalligist TV sebamed Bad Salzig wieder die Endrunde des Südwestpokals als Gastgeber in der Bopparder Großsporthalle ausgetragen. Die Bad Salziger als Rheinland-Pfalz-Pokalsieger erreichten das Finale und unterlagen dort dem Hessenpokal-Sieger und Zweitligisten TuS Kriftel erwartungsgemäß mit 0:3.