Triumph gegen Wiesbaden III Zwei Teenager geben dem VC Neuwied die nötige Energie Marco Rosbach 14.12.2025, 12:50 Uhr

i Die 15-jährige Milla Holspach (Nummer 14) überhahm im Heimspiel gegen den VC Wiesbaden III das Zuspiel bei den Neuwiederinnen und zeigte auf dieser zentralen Position eine starke Leistung. Jörg Niebergall

Sieg und Niederlage für die Neuwieder Mannschaften in der Volleyball-Regionalliga: Während sich Feldkirchens Männer beim Spitzenreiter geschlagen geben mussten, trumpften die VCN-Frauen zu Hause auf. Dabei glänzten zwei erst 15-jährige Talente.

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 haben sich mit einem 3:0-Heimerfolg über Schlusslicht VC Wiesbaden III in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Männer des TV Fedlkirchen unterlagen bei Spitzenreiter TV Wiesbach 0:3. Regionalliga, FrauenVC Neuwied 77 – VC Wiesbaden III 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).







