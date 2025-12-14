Zwei Teenager geben dem VC Neuwied die nötige Energie

Sieg und Niederlage für die Neuwieder Mannschaften in der Volleyball-Regionalliga: Während sich Feldkirchens Männer beim Spitzenreiter geschlagen geben mussten, trumpften die VCN-Frauen zu Hause auf. Dabei glänzten zwei erst 15-jährige Talente.
Die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 haben sich mit einem 3:0-Heimerfolg über Schlusslicht VC Wiesbaden III in die Weihnachtspause verabschiedet. Die Männer des TV Fedlkirchen unterlagen bei Spitzenreiter TV Wiesbach 0:3.Regionalliga, FrauenVC Neuwied 77 – VC Wiesbaden III 3:0 (25:19, 29:27, 25:19).