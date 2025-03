Für das Verbandsliga-Team des SSVGH Idar-Oberstein steht noch einmal ein spannender Spieltag an. Nicht, weil die Mannschaft der Trainer Manuel und Sebastian Scherer noch in die Spitze vordringen könnte, sondern weil sie Aufstiegsanwärter ärgern kann.

Am Wochenende steht für alle vier Volleyball-Teams des Schulsportvereins vom Idar-Obersteiner Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) der letzte Spieltag auf dem Programm. Die erste Männermannschaft ist schon seit einigen Wochen aus dem Zug nach oben in Richtung Rheinland-Pfalz-Liga ausgestiegen. Im letzten Heimspiel (Samstag, ab 16 Uhr) kann der SSVGH (Tabellen-Fünfter) aber den zwei gastierenden Spitzenmannschaften gehörig in den Aufstiegstrunk spucken, denn sowohl die TSG Mainz-Bretzenheim (1.) als auch der VBC Ludwigshafen (4.) brauchen dringend noch Punkte, um im nächsten Jahr eine Klasse weiter oben spielen zu können.

Die zweite Männermannschaft vollführt einen Tag später (Sonntag, ab 14 Uhr) ihr Schaulaufen als seit letzter Woche feststehender Bezirksklasse-Meister. Für die von Mirko Hellwig betreute Truppe muss es nun das Ziel sein, die Runde mit einer makellosen Bilanz von 16 Siegen aus 16 Partien abzuschließen. Das Spiel gegen den Tabellensiebten, die TSG Bechtheim, bildet die Ouvertüre vor dem abschließenden Finale gegen den Zweiten, den TV Laubenheim, der das Aufstiegsrennen lange Zeit offen gehalten hatte.

Das erste Frauen-Team will Platz drei verteidigen

Auch die zweite Frauenmannschaft des SSVGH steht seit der vergangenen Woche als Meister fest. Im letzten Saisonspiel möchte Rebecca Gehrmanns Nachwuchs-Equipe bei der TSG Mainz-Bretzenheim IV (Sonntag, ab 12 Uhr) ihre Punkte 24 bis 26 einfahren. In der nächsten Saison geht das Team dann in der Kreisliga an den Start.

Last but not least will die erste Frauenmannschaft mit Spielertrainerin Angelika Schmidt versuchen, in den Heimspielen (Samstag, ab 12 Uhr) gegen den MTV Bad Kreuznach (4.) und die TG Worms (5.) ihren hervorragenden dritten Tabellenplatz in der Bezirksklasse zu verteidigen und die Runde damit zu einem sehr erfreulichen Abschluss zu bringen.