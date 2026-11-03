Gegen Mülheim und Konz Zwei Heimsiege und sechs Punkte für Ediger-Eller Michael Bongard 03.11.2026, 08:00 Uhr

i Zwei Heimsiege, sechs Punkte: Da war der Jubel beim VBC Ediger-Eller groß nach dem 3:0 gegen Mülheim und dem 3:1 gegen Konz. Hubertus Niemann

Aufsteiger VBC Ediger-Eller mischt in der Verbandsliga Nord oben mit. Beim Doppelheimspieltag in Bremm gab es die volle Punkteausbeute für den VBC.

Der VBC Ediger-Eller fühlt sich nach dem Aufstieg im Sommer und der Rückkehr nach zwei Jahren in der Volleyball-Verbandsliga Nord pudelwohl: Am Doppelheimspieltag in Bremm räumte der VBC richtig ab und holte sechs Punkte. Zuerst schlugen die Moselaner den TV Mülheim mit 3:0 (25:16, 25:22, 25:16) und danach die TG Konz mit 3:1 (25:23, 25:11, 23:25, 25:20).







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