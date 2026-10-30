In Bliesen und in Speyer: Der TV sebamed Bad Salzig muss in der Volleyball-Oberliga binnen kürzester Zeit zweimal auswärts ran.
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Nach vier Wochen Herbstpause geht es für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig mit einem Doppel-Auswärtsspieltag binnen 44 Stunden weiter: Am Samstag (20 Uhr) gastiert der Tabellensechste (fünf Punkte aus drei Partien) beim Tabellenzweiten TV Bliesen (neun Punkte aus vier Spielen) im Saarland, am Sonntag (16 Uhr) geht es für den Bad Salziger Tross dann nach Speyer, wo das Nachholspiel beim Fünften TSV (sieben Punkte aus drei ...