TV sebamed Bad Salzig Zwei Auswärtsspiele binnen 44 Stunden nach langer Pause Michael Bongard 30.10.2026, 10:40 Uhr

i Für den TV sebamed Bad Salzig (in Blau) stehen in der Oberliga nach der langen Herbstpause zwei Auswärtsspiele binnen 44 Stunden an. Mark Dieler

In Bliesen und in Speyer: Der TV sebamed Bad Salzig muss in der Volleyball-Oberliga binnen kürzester Zeit zweimal auswärts ran.

Nach vier Wochen Herbstpause geht es für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig mit einem Doppel-Auswärtsspieltag binnen 44 Stunden weiter: Am Samstag (20 Uhr) gastiert der Tabellensechste (fünf Punkte aus drei Partien) beim Tabellenzweiten TV Bliesen (neun Punkte aus vier Spielen) im Saarland, am Sonntag (16 Uhr) geht es für den Bad Salziger Tross dann nach Speyer, wo das Nachholspiel beim Fünften TSV (sieben Punkte aus drei ...







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