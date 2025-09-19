Etzbacher Teams auswärts Zuversicht trotz Personalmangel bei der SSG Etzbach Moritz Hannappel

Jona Heck 19.09.2025, 12:15 Uhr

i Neue Ansprache: Spielertrainerin Janina Gerhards (Zweite von links) spricht hier auf ihre Mitspielerinnen beim Ligaauftakt ein. Beim zweiten Spieltag wird sie urlaubsbedingt fehlen, sodass Mit-Spielertrainerin Melissa Hess das Kommando übernimmt. Jürgen Augst

Die Verbandsliga-Volleyballer der SSG Etzbach müssen bei ihren Auswärtspartien am Samstag auf etliche Spielerinnen und Spieler verzichten. Dennoch reisen beide Teams motiviert nach Koblenz und Burgbrohl.

Die Etzbacher Volleyballerinnen und Volleyballer sind am Samstag, ab 17 Uhr, auswärts gefordert. Während die Frauen mit nur sechs Spielerinnen nach Koblenz fahren werden, sieht es für die Männer personell auch nicht viel besser aus. Julian Schröder, letztjähriger Meistertrainer der SSG Etzbach, wird in Burgbrohl sein Comeback feiern und die personell arg gebeutelte Mannschaft unterstützen.







