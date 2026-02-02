Etzbachs Ex-Spielertrainer zeigte, dass er trotz längerer Pause so gar nicht eingerostet ist und führte seine Ex-Kollegen beim Tabellenletzten zum Sieg. Trotz weiterhin angespannter Personalsituation klettert die SSG weiter in der Tabelle.
Lesezeit 1 Minute
Mit einem 1:3 (10:25, 25:23, 14:25, 20:25)-Auswärtssieg beim Schlusslicht der Volleyball-Verbandsliga Nord, dem TSV Emmelshausen, sprang die SSG Etzbach auf den zweiten Tabellenplatz. „Die Mannschaft spielt aktuell als Einheit zusammen und darf sich über diesen Tabellenplatz freuen“, lobt Mannschaftssprecher Erwin Tjart.