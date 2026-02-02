Ex-Spielertrainer hilft aus Zuspieler Julian Schröder führt Etzbach zum Sieg Moritz Hannappel 02.02.2026, 11:06 Uhr

i Julian Schröder (vorne) beendete nach der letzten Saison eigentlich seine aktive Laufbahn, half aber den personell gebeutelten Ex-Kollegen aus und zeigte seine ganze Klasse in Emmelshausen. Jürgen Augst

Etzbachs Ex-Spielertrainer zeigte, dass er trotz längerer Pause so gar nicht eingerostet ist und führte seine Ex-Kollegen beim Tabellenletzten zum Sieg. Trotz weiterhin angespannter Personalsituation klettert die SSG weiter in der Tabelle.

Mit einem 1:3 (10:25, 25:23, 14:25, 20:25)-Auswärtssieg beim Schlusslicht der Volleyball-Verbandsliga Nord, dem TSV Emmelshausen, sprang die SSG Etzbach auf den zweiten Tabellenplatz. „Die Mannschaft spielt aktuell als Einheit zusammen und darf sich über diesen Tabellenplatz freuen“, lobt Mannschaftssprecher Erwin Tjart.







