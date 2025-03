Die Volleyballerinnen des TV Vallendar haben sich in die Pause verabschiedet – nach einer überragenden Saison mit der Meisterschaft in der Oberliga und der abschließenden Aufstiegsfeier auf dem Mallendarer Berg.

Zum Saisonabschluss in der Oberliga Rheinland-Pfalz haben die Volleyballerinnen des TV Vallendar ihren Zuschauern noch einmal einiges geboten. Der TVV steht bereits seit drei Wochen als Meister und Aufsteiger fest, der TV Holz II reiste als sicherer Zweitplatzierter an. Vor 200 Zuschauern in der Konrad-Adenauer-Sporthalle auf dem Mallendarer Berg boten sich die Teams dann über 134 Minuten ein kampfbetontes Fünf-Satz-Match – mit dem besseren Ende für die Gäste.

Die 2:3 (24:26, 25:19, 18:25, 25:14, 11:15)-Niederlage dämpfte die anschließende Meisterschaftsfeier aber nicht, eher schon die Verletzung von TVV-Leistungsträgerin Maike Henning. Die frühere Bundesligaspielerin verletzte sich zu Beginn des zweiten Satzes bei einer Landung am Knie. Eine schwerere Verletzung wird befürchtet. „Das ist natürlich extrem bitter für Maike und für uns. Wir hoffen alle, dass sie schnell wieder auf die Beine kommt“, meinte TVV-Trainer Ralf Monschauer.

Zum ersten Mal geht’s auf Mallendarer Berg über fünf Sätze

Spätestens mit dieser Verletzungsunterbrechung entbrannte ein äußerst kampfbetontes Spiel, bei dem sich beide Seiten nichts schenkten. „Fünf Sätze haben unsere Zuschauer in dieser Saison noch nicht zu sehen bekommen. Das wollte die Mannschaft noch ändern“, scherzte Monschauer. Es ging hin und her, die Zuschauer fieberten mit. Und dass am Ende zwei Zähler an die Holzerinnen gingen, war dann auch eigentlich nicht mehr weiter wichtig.

„Es war wirklich schön, das Beisammensein, die vielen Gespräche und auch die Aufbruchstimmung. Schließlich haben wir weiter einiges vor.“

Der Vallendarer Trainer Ralf Monschauer

Denn mit dem Spielende startete die Feier auf dem Mallendarer Berg, die obligatorischen T-Shirts wurden verteilt. Abteilungsleiter Horst Schmidt hielt eine Rede und das Team bedankte sich bei den Unterstützern. Monschauer: „Mit allem drum und dran war ich gegen halb zwei im Bett. Es war wirklich schön, das Beisammensein, die vielen Gespräche und auch die Aufbruchstimmung. Schließlich haben wir weiter einiges vor.“

TV Vallendar: Bermel, Ebner, Wickert, Baun, Bernecker, Hinz, A. Rivera-Eisenschneider, Dobbertin, Riedel, Kadiric, Henning, Häusler, P. Rivera-Eisenschneider, Campos Meurer.