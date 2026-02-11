VSC Guldental muss in Tiebreak: Zimmermann trauert verlorenem Punkt hinterher
VSC Guldental muss in Tiebreak
Zimmermann trauert verlorenem Punkt hinterher
In der Oberligatabelle bleibt es eng. Der VSC Guldental und der TV Düppenweiler sind punktgleich, dahinter lauert der VfL Oberbieber, und beide Verfolger haben noch ein Spiel in der Hinterhand. Umso ärgerlicher, dass der VSC nicht dreifach punktete.
Nach knapp zwei Stunden Spielzeit gingen die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental als Siegerinnen vom Feld. Doch obwohl sie in der Bad Kreuznacher Konrad-Frey-Halle die SG Koblenz-Maifeld-Volleys mit 3:2 (-20, 19, 9, -23, 15) bezwungen hatten, sprach VSC-Trainer Gregor Zimmermann von einem Punktverlust.