Westerwald Volleys in Botnang Yves Stoyanov kehrt auf die Liberoposition zurück

i In Botnang soll Yves Alexander Stoyanov (in Schwarz) wieder das gewohnte Liberotrikot überstreifen, nachdem er zuletzt auf anderen Positionen ausgeholfen hatte. Andreas Hergenhahn

Endspurt für die Westerwald Volleys in der Dritten Liga Süd: In Botnang bekommt es die Mannschaft von Trainer Matthias Mollenhauer mit dem Spitzenreiter zu tun. Doch die SG aus Ransbach-Baumbach und Dernbach hat gute Erinnerungen an den Gegner.

Das spielfreie Wochenende habe gut getan, sagt Matthias Mollenhauer, der Trainer der Westerwald Volleys. Der erhoffte Effekt, nach zuvor sieben direkt aufeinanderfolgenden Spielen mal zwei Wochen in Ruhe durchtrainieren zu können, hat sich beim Volleyball-Drittligisten aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle aber nicht richtig einstellen wollen.







