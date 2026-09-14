Start nach Maß in der Oberliga WWV-Frauen drehen ihr Auftaktspiel in Düppenweiler Marco Rosbach 14.09.2026, 20:00 Uhr

i Zufriedene Gesichter bei den Frauen der Westerwald Volleys: Ihr erstes Spiel nach dem Aufstieg in die Oberliga gewannen sie in vier Sätzen. Laura Krippes

Die Rückkehr in die Oberliga hätte kaum besser beginnen können für die Frauen der Westerwald Volleys. In Düppenweiler setzte sich der Aufsteiger in vier Sätzen durch. Nur im ersten Durchgang lief noch nicht alles nach Wunsch.

Nach ihrem Aufstieg haben die Frauen der Westerwald Volleys in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen Start nach Maß erwischt. Beim TV Düppenweiler setzte sich die Mannschaft von Trainer Simon Krippes und seinem Assistenten Brandon Pfeiffer mit 3:1 (19:25, 25:13, 25:13, 25:15) durch.







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