Der Dritte Heidelberg kommt WWV-Coach Mollenhauer muss in der Mitte noch basteln Marco Rosbach 20.03.2026, 14:58 Uhr

i Auf Manuel Lohmann (Nummer 9), seinen verlängerten Arm auf dem Feld, muss Trainer Matthias Mollenhauer im Heimspiel der Westerwald Volleys gegen Heidelberg verzichten. Marco Rosbach

In der Dritten Liga treffen die Westerwald Volleys auf den Tabellendritten Heidelberg. Der Ausfall von Schlüsselspielern zwingt zu taktischen Anpassungen. Doch Trainer Matthias Mollenhauer weiß, auf wen er im Fall des Falles bauen kann.

Manuel Lohmann ist nicht nur einer der erfahrensten Spieler in Reihen der Westerwald Volleys, er ist seit Jahren auch einer wichtigsten. Aktuell plagt sich der Routinier des Drittligisten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach aber mit einer hartnäckigen Krankheit herum, sodass sein Trainer Matthias Mollenhauer für das Heimspiel gegen den Tabellendritten SG Heidelberg (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle der Erich Kästner Schule) ohne den „Mann der Mitte“ ...







Artikel teilen

Artikel teilen