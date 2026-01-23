Heimspiel gegen Waldgirmes WW Volleys müssen Ex-Erstliga-Spieler in Griff bekommen Marco Rosbach 23.01.2026, 15:13 Uhr

i Jubeln wollen die Westerwald Volleys auch gegen Waldgirmes, um sich in der Tabelle der Dritten Liga Süd noch weiter nach oben zu orientieren. Andreas Hergenhahn

Sie wissen, was zu tun ist: Um im Heimspiel der Dritten Liga gegen den Tabellendritten Waldgirmes eine Chance zu haben, müssen die Westerwald Volleys Philipp Schumann in den Griff bekommen. In der Hinrunde war ihnen das nicht gelungen. Mit Folgen.

Langsam, aber sicher hat sich die Tabelle der Dritten Liga Süd zurechtgeruckelt. „Zum Glück ist die Zeit der langen Unterbrechungen vorbei“, sagt Matthias Mollenhauer, der Trainer der Westerwald Volleys, und freut sich über die erste lange Phase mit Spielen im Wochentakt.







