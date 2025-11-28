Große Chance an Doppelspieltag Westerwald Volleys wollen Riesensatz in Tabelle machen Marco Rosbach 28.11.2025, 13:35 Uhr

i In eigener Halle hatten die Westerwald Volleys zweimal Grund zu jubeln, dafür mussten sie sich auswärts dreimal geschlagen geben. An diesem Wochenende ist der Drittligist sowohl zu Hause als auch in der Fremde gefordert. Andreas Hergenhahn

Diese Chance wolle sich die Westerwald Volleys nicht entgehen lassen. Binnen 24 Stunden stehen sie zweimal in der Dritten Liga auf dem Feld und haben die Gelegenheit, ihre Punktzahl fast zu verdoppeln. Wenn das gelingt, hätte das enorme Auswirkungen.

Nicht nur die Ergebnisse trüben den Blick der Westerwald Volleys auf die Tabelle der Dritten Liga Süd, auch die Anzahl der absolvierten Spiele lässt kein realistisches Bild zu. Aktuell stehen die Volleyballer aus Ransbach-Baumbach und Dernbach mit sieben Punkten auf dem vorletzten Platz, haben aber zwischen zwei und vier Partien weniger absolviert als die Konkurrenz.







