Die Rechnung ist einfach. Gewinnen die Westerwald Volleys das Kellerduell der Dritten Liga Süd bei der SG Heidelberg (Samstag, 20 Uhr) mit 3:0 oder 3:1, nehmen sie also die vollen drei Punkte mit auf den Heimweg Richtung Ransbach-Baumbach und Dernbach, dann hätten sie die Gefahr gebannt, am Ende ihrer zweiten Saison in der dritthöchsten Spielklasse vielleicht doch noch auf einem der beiden Abstiegsplätze zu landen.

Nur zwei Punkte aus fünf Spielen

Dass der Blick überhaupt so weit nach unten gerichtet werden muss, war vor Wochen noch nicht abzusehen. Doch nach dem 3:1-Heimsieg gegen die SG BEG United Ende Januar gelang den Westerwäldern kein weiterer Sieg. In den fünf folgenden Begegnungen verließen die Volleys das Feld als Verlierer und kamen nur zweimal wenigstens zu einem Punkt (gegen Rüsselsheim und Kriftel II). Dabei wäre so viel mehr dringewesen, wie Spielertrainer Alexander Krippes mehr als einmal feststellen musste. In vielen Fällen machte sich seine Mannschaft das Leben allerdings selbst schwer und baute damit auch deutlich schwächere Gegner aus den unteren Tabellenregionen auf.

Alexander Krippes, Spielertrainer Westerwald Volleys

Die Folge: Als Tabellensiebter mit 19 Punkten konnten sich die Westerwälder nicht entscheidend von der Gefahrenzone absetzen. Unruhig wurden die Verantwortlichen deshalb aber nie. „Jetzt wird es noch mal spannend“, meinte zwar der langjährige Ransbach-Baumbacher Geschäftsführer Joachim Letschert nach dem jüngsten 1:3 gegen den designierten Meister Baden Volleys II, doch Spielertrainer Krippes machte klar, dass er keinerlei Abstiegssorgen spüre. Denn klar ist auch, dass die Konkurrenz aus Tübingen und Heidelberg im Saisonendspurt selbst reichlich punkten müsste, um die Volleys einholen zu können.

„Natürlich wollen wir in Heidelberg alles klar machen, damit wir am letzten Spieltag zu Hause gegen Botnang einen schönen Abschluss haben“, blickt Krippes nach vorn. Der Kader gebe es her, das Spiel für sich zu entscheiden. Das müsse das Ziel sein. „Denn Gewinnen macht einfach viel mehr Spaß.“