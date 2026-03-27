Schlüsselspiel am Bodensee Westerwald Volleys wollen endgültig Fakten schaffen Marco Rosbach 27.03.2026, 15:51 Uhr

i Am ersten Spieltag demonstrierten die Westerwald Volleys um Routinier Alexander Krippes (2. von links) gegen Konstanz Stärke. Doch dieses Level konnte die SG nicht halten und muss sich deshalb immer noch mit dem leidigen Thema Abstiegskampf beschäftigen. Marco Rosbach

Endspurt in der Dritten Liga der Volleyballer: Zwei Spieltage vor dem Ende muss sich noch eine Handvoll Mannschaften mit dem Thema Abstieg beschäftigen. Dazu gehören die Westerwald Volleys, die jetzt aber vorzeitig Fakten schaffen könntebn.

Zwei Spiele haben die Westerwald Volleys in der Südgruppe der Dritten Liga noch vor der Brust, die beiden vermeintlich leichtesten obendrein. Was soll da noch schiefgehen in Sachen Klassenverbleib für die Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach?







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