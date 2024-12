Zu Gast beim Tabellenzweiten Westerwald Volleys wollen Botnang auf die Pelle rücken 13.12.2024, 16:19 Uhr

i Gegen Ende der Hinrunde sind die Westerwald Volleys richtig auf Touren gekommen. Diesen Trend wollen sie am Samstagabend in Botnang bestätigen. Marco Rosbach

Zum Abschluss der Hinrunde am letzten Spieltag des Jahres haben Westerwald Volleys eine schwere Aufgabe vor der Brust. Für den Drittligisten geht es zum Tabellenzweiten, an den sie aber gute Erinnerungen haben.

Als 16-Jährige haben Simon Trefflich und Pablo Ferdinand vor einem Jahr nicht nur ihr Debüt in der Dritten Volleyball-Liga gegeben, sondern hatten auch großen Anteil am 3:2-Auswärtssieg der Westerwald Volleys beim ASV Botnang. Wenn es für die Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach nun wieder in den Stuttgarter Westen geht, ist die personelle Lage nicht ganz so angespannt wie damals.

