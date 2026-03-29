Am Bodensee wollten die Westerwald Volleys den Klassenverbleib perfelt machen. Doch Gastgeber Konstanz hielt nicht nur auf dem Feld dagegen, sondern stellte ein Volleyball-Event mit 400 Litern Freibier auf die Beine. Der Aufwand sollte sich lohnen.
Lesezeit 3 Minuten
Im Abstiegskampf der Dritten Liga Süd sind Rechenkünste gefragt. „Ich habe mir sagen lassen, dass wir noch einen Punkt brauchen. um auf der sicheren Seite zu sein“, meint Matthias Mollenhauer, der allzu gerne auf ein „Endspiel“ seiner Westerwald Volleys gegen den TV Bühl (Samstag, 11.