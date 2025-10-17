Mit gutem Plan nach Waldgirmes Westerwald Volleys treffen auf Ex-Erstligaspieler 17.10.2025, 16:45 Uhr

i Nach dem Sieg gegen die SG BEG United wurde Moritz Kilp (rechts) zum wertvollsten Spieler gewählt. Der junge Zuspieler ist einer der Neuzugänge, die bei den Westerwald Volleys für frischen Wind sorgen. Marco Rosbach

Es hat nicht viel gefehlt zum zweiten Saisonsieg. Doch am Ende mussten sich die Westerwald Volleys mit einem Punkt begnügen. Das soll sich in Waldgirmes ändern. Doch die Gastgeber haben einen in ihren Reihen, der den Unterschied machen kann.

Die Tabelle der Dritten Liga Süd sagt noch nicht allzu viel aus über die wahre Stärke der elf Mannschaften. Als Spitzenreiter hat der ASV Botnang sieben Punkte, bei Schlusslicht USC Kontanz sind es zwei. Allerdings haben einige Teams schon vier Spiele absolviert, bei den Westerwald Volleys, mit vier Zählern Achter, sind es erst zwei.







