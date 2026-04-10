Gegen Bühl muss ein Punkt her Westerwald Volleys sind heiß auf ihr „Abstiegsendspiel“ Marco Rosbach 10.04.2026, 14:47 Uhr

i Vor möglichst vollen Rängen wollen die Westerwald Volleys (hier mit Alexander Krippes im Angriff) am Samstagabend die letzten Zweifel am Verbleib in der Dritten Liga ausräumen. Gegner in Ransbach-Baumbach ist ab 19.30 Uhr Schlusslicht TV Bühl. Andreas Hergenhahn

Ausgerechnet eine 1:3-Niederlage macht Matthias Mollenhauer Mut. Wenn seine Westerwald Volleys im Abstiegsendspiel gegen Bühl nur 80 Prozent der zuletzt in Konstanz gezeigten Leistung abrufen, könne nichts schiefgehen, ist der Trainer überzeugt.

Der etwas provokanten These, seine Mannschaft habe einiges dafür „getan“, um am letzten Spieltag der Dritten Liga Süd ein „Endspiel“ gegen den TV Bühl bestreiten zu „dürfen“, will Matthias Mollenhauer gar nicht widersprechen. „Der Begriff Endspiel bringt es auf den Punkt“, sagt der Trainer der Westerwald Volleys, die zuletzt viermal in Folge ohne Punktgewinn geblieben sind und dabei mal mehr, mal weniger überzeugende Leistungen gezeigt haben.







Artikel teilen

Artikel teilen