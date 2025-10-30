Drittligist mit voller Kapelle Westerwald Volleys setzen auf Kraft des ersten Balls 30.10.2025, 18:13 Uhr

i Zurück in die Erfgolgsspur: Das ist das Ziel, wenn die Westerwald Volleys am Sonntag bei der TSG Blankenloch gastieren. Marco Rosbach

Ein Auftaktsieg, dann eine Niederlage im Tiebreak, zuletzt eine Klatsche: Der Trend der Westerwald Volleys ist alles andere als positiv. Doch davon lässt sich Trainer Matthias Mollenhauer nicht aus der Ruhe bringen. Er setzt auf akribische Arbeit.

Mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Blankenloch melden sich die Westerwald Volleys am Sonntag (15 Uhr) in der Dritten Liga Süd aus der kurzen Herbstferienpause zurück. Die Aufgabe hat es in sich, belegen beide Teams doch Plätze weit unten im Klassement – wenngleich die Tabelle aktuell ein schiefes Bild abgibt.







