Bitteres Ende gegen Darmstadt Westerwald Volleys schnuppern im Tiebreak nur am Sieg Marco Rosbach 08.11.2026, 12:55 Uhr

i Auch Unmut über Entscheidungen des Schiedsgerichts mischte mit bei der vierten Saisonniederlage der Westerwald Volleys. In vielen Bereichen zeigte sich die Mannschaft gegen Tabellenführer DSW Darmstadt aber verbessert. Andreas Hergenhahn

In vielen Bereichen zeigten sich die Westerwald Volleys im Heimspiel gegen Tabellenführer DSW Darmstadt verbessert. Dafür wurde dem Drittligisten ein Manko, an dem er so intensiv gearbeitet hatte, im Fünfsatzkrimi zum Verhängnis.

Nach einer Nacht war der Frust des Abends gewichen, mindestens ärgerlich fand es Matthias Mollenhauer aber auch am Sonntagmorgen noch, dass seine Westerwald Volleys den ersten Saisonsieg in der Dritten Liga Süd auch im vierten Anlauf verpasst haben und als Tabellenletzter (bei einem Spiel weniger) nun schon vier Zähler Rückstand aufweisen.







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