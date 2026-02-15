Starke Moral bei 3:2 in Langen Westerwald Volleys ringen nach 1:2 ihren Gegner nieder Lukas Erbelding 15.02.2026, 11:55 Uhr

i Die Westerwald Volleys bewiesen in ihrer Partie bei der SSG Langen, dass sie auch mit Rückschlägen umgehen können. Am Ende setzten sich die Kombinierten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach mit 3:2 durch. Andreas Hergenhahn

Die Westerwald Volleys haben in der Dritten Liga Süd ihren zweiten Sieg in Folge eingefahren. In Langen setzten sich die Schützlinge von Trainer Matthias Mollenhauer knapp, aber verdient durch.

Es war ein hartes Stück Arbeit, doch am Ende hatten die Westerwald Volleys Grund zum Jubeln. Knapp mit 3:2 (25:23, 18:25, 21:25, 25:20, 15:12) setzte sich der Volleyball-Drittligist aus Ransbach-Baumbach und Dernbach bei der SSG Langen durch.Im Vorfeld der Begegnung war durchgesickert, dass die SSG künftig nicht mehr auf ihren Leistungsträger und ehemaligen Nationalspieler Jochen Schöps, der einen Trainerjob beim VC Wiesbaden angenommen hat, ...







