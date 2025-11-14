Westerwald Volleys ohne Furcht vor Volleyball-Legende

Auch mit 42 Jahren ist Jochen Schöps ein Ausnahmespieler in der Dritten Liga. In seiner Profizeit hat er große Titel gewonnen, jetzt macht er bei der SSG Langen oft den Unterschied. Das wollen die Westerwald Volleys am Samstagabend verhindern.
Viel hat sich getan in den vergangenen beiden Jahren, doch dieser Abend Mitte November 2023 ist den Fans der Westerwald Volleys in Erinnerung geblieben. Als Neuling in der Dritten Liga empfingen die Kombinierten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach damals die SSG Langen und boten den Zuschauern eine Menge Volleyball-Prominenz.