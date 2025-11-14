Kommt Langen mit Starspieler? Westerwald Volleys ohne Furcht vor Volleyball-Legende 14.11.2025, 14:09 Uhr

i Knapp zwei Monate mussten die Fans der Westerwald Volleys auf das zweite Heimspiel der Saison warten, denn nach dem Auftakterfolg gegen Konstanz (Foto, hier Frieder Reinhardt im Angriff) gab es drei Auswärtspiele in Folge und diverse Unterbrechungen. Am Samstagabend geht es in Ransbach-Baumbach weiter mit dem Duell gegen die SSG Langen. Marco Rosbach

Auch mit 42 Jahren ist Jochen Schöps ein Ausnahmespieler in der Dritten Liga. In seiner Profizeit hat er große Titel gewonnen, jetzt macht er bei der SSG Langen oft den Unterschied. Das wollen die Westerwald Volleys am Samstagabend verhindern.

Viel hat sich getan in den vergangenen beiden Jahren, doch dieser Abend Mitte November 2023 ist den Fans der Westerwald Volleys in Erinnerung geblieben. Als Neuling in der Dritten Liga empfingen die Kombinierten aus Ransbach-Baumbach und Dernbach damals die SSG Langen und boten den Zuschauern eine Menge Volleyball-Prominenz.







