Drei Satzbälle ließen die Westerwald Volleys im dritten Durchgang ungenutzt und versäumten so die Chance, mit 2:1 in Führung zu gehen. Danach war die Partie bei der immer stärker werdenden TG Rüsselsheim aus Sicht der Gäste gelaufen.
Die Westerwald Volleys mussten im Verfolgerfeld der Dritten Liga Süd etwas abreißen lassen. Beim bisherigen Vorletzten TG Rüsselsheim, vor dem Trainer Matthias Mollenhauer schon im Vorfeld gewarnt hatte („die wehren sich“), unterlag die Volleyball-Spielgemeinschaft aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur nach gutem Beginn mit 1:3 (25:19, 21:25, 24:26, 15:25).