Zweisatzsiege gegen Hessen-Duo Westerwald Volleys lösen souverän ihr DM-Ticket 12.02.2025, 08:51 Uhr

i Gegen die TG Hanau (weiße Trikots) setzten sich die Routiniers der Westerwald Volleys (grüne Trikots, von links Peter Wagler, Christoph Heibel und Steffen Siry) mit 25:16 und 25:17 durch, ehe sie auch den VC Ober Roden in zwei Sätzen (25:16, 25:20) abfertigten. Marco Rosbach

Die Routiniers der Westerwald Volleys haben ihren Heimvorteil genutzt und erneut das DM-Ticket gelöst. Gegen zwei Konkurrenten aus Hessen ließen sie in Montabaur nichts anbrennen. Im Juni soll in Dresden der große Wurf gelingen.

Wohl dem, der eine erfahrene Drittliga-Mannschaft hat: Die Volleyball-Senioren Ü35 der Westerwald Volleys, in denen Spieler der Jahrgänge 1989 und älter zum Einsatz kommen dürfen, haben sich bei den Regionalmeisterschaften in Montabaur mit zwei souveränen Siegen gegen die beiden hessischen Konkurrenten TG Hanau und VC Oberroden den Titel im Südwesten gesichert und sich so für die deutschen Meisterschaften qualifiziert, die am 14. und 15. Juni ...

