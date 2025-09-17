Umbruch mit neuem Trainer Westerwald Volleys leiten spannende Verjüngungskur ein 17.09.2025, 12:56 Uhr

i Mit vielen neuen Gesichtern gehen die Westerwald Volleys in die Saison in der Dritten Liga Süd. Die Mannschaft der Spielgemeinschaft auf Ransbach-Baumbach und Dernbach, hinten von links: Cedric Pfeiffer, Peter Nogueira Schmidt, Alexander Krippes, Johannes Delinsky, Frieder Reinhardt, Yves Alexander Stoyanov; vorne von links: Trainer Matthias Mollenhauer, Martin Sotsenko, Brandon Pfeiffer, Karl Köhler, Benjamin Putzker, Jonathan Waters, Moritz Kilp, Simon Trefflich. Andreas Hergenhahn

Aus der Oberliga ist die eingespielte Mannschaft der Westerwald Volleys mit ihren vielen Routiniers in den vergangenen Jahren durchmarschiert bis in die Dritte Liga. Im dritten Jahr auf dieser Ebene stehen die Zeichen jetzt auf Veränderung.

„Volleyball spielt man mit dem Kopf“, sagt Matthias Mollenhauer – und er ist derjenige, der seine Idee vom Volleyball in die Köpfe der Spieler bringen muss. Die meisten kennt der neue Trainer der Westerwald Volleys zwar aus teils langjähriger Zusammenarbeit bei der TGM Mainz-Gonsenheim, doch aus viel Erfahrung und jeder Menge Talent gilt es nun, eine Mannschaft zu formen, die in der Dritten Liga Süd bestehen kann.







