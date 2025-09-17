Aus der Oberliga ist die eingespielte Mannschaft der Westerwald Volleys mit ihren vielen Routiniers in den vergangenen Jahren durchmarschiert bis in die Dritte Liga. Im dritten Jahr auf dieser Ebene stehen die Zeichen jetzt auf Veränderung.
„Volleyball spielt man mit dem Kopf“, sagt Matthias Mollenhauer – und er ist derjenige, der seine Idee vom Volleyball in die Köpfe der Spieler bringen muss. Die meisten kennt der neue Trainer der Westerwald Volleys zwar aus teils langjähriger Zusammenarbeit bei der TGM Mainz-Gonsenheim, doch aus viel Erfahrung und jeder Menge Talent gilt es nun, eine Mannschaft zu formen, die in der Dritten Liga Süd bestehen kann.