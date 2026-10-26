Auf und Ab bei Schwarzwaldtour Westerwald Volleys legen nach 0:3-Auftakt deutlich zu Marco Rosbach 26.10.2026, 11:50 Uhr

i Hätte gerne mehr als einen Punkt aus dem Schwarzwald mitgebracht, war aber zufrieden mit seinem Team: Matthias Mollenhauer, Trainer der Westerwald Volleys. Marco Rosbach

Es war eine ungewohnte Belastung, mit eher kleinem Kader zwei Spiele an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu bestreiten. Die Bilanz der Westerwald Volleys fiel am Ende aber positiv aus, obwohl dem Drittligisten ein Sieg verwehrt blieb.

Mit einem von sechs möglichen Punkten entsprach die Ausbeute zum Saisonstart in der Dritten Liga Süd nicht dem, was sich die Westerwald Volleys erhofft hatten. Dennoch fiel die Bilanz nach der ausgedehnten Schwarzwald-Tour mit Spielen bei der TG Schwenningen (0:3 – 15:25, 27:29, 14:25) und den FT 1844 Freiburg II (2:3 – 25:21, 25:20, 21:25, 17:25, 12:15) nicht so negativ aus, wie man es nach zwei Niederlagen erwarten könnte.







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