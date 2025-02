Mit klarem Ziel nach Tübingen Westerwald Volleys können schon alles klarmachen 21.02.2025, 15:54 Uhr

i Klares Ziel vor Augen: Alexander Krippes (Nummer 15) peilt mit seinen Westerwald Volleys drei Punkte in Tübingen an. Damit wäre das Thema Abstieg frühzeitig abgehakt. Marco Rosbach

Drei Punkte in Tübingen, dann hätte sich das Thema Abstieg für die Westerwald Volleys frühzeitig erledigt. In der Hinrunde gab’s ein 3:1 für das Team aus Ransbach-Baumbach und Dernbach, das zuletzt aber erleben musste, dass es keine Garantien gibt.

Wenn der Tabellensechste beim Tabellenneunten (und damit Vorletzten) antritt, weckt das auch in der Dritten Volleyball-Liga keine größeren Erwartungen. Doch das Auswärtsspiel der Westerwald Volleys bei der TSG Tübingen hat durchaus ein besonderes Merkmal: Gewinnen die Kombinierten aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur am Samstagabend (20 Uhr) mit 3:0 oder 3:1, holen sie also die vollen drei Punkte, dann würden sie damit die ...

