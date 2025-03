Westerwald Volleys können den Meister nicht stoppen

Den Blick nach unten mag Alexander Krippes nicht, deswegen will er sich auch nach fünf Niederlagen in Serie und dem 1:3 (19:25,22:25,25:22,23:25) gegen den designierten Meister Baden Volleys II aus Karlsruhe keine Gedanken über das Thema Abstieg machen. „Sorgen habe ich deswegen keine“, betont er. Zum einen glaube er nicht, dass die hinter seinen Westerwald Volleys platzierten Konkurrenten der SG Heidelberg und der TSG Tübingen in der Schlussphase der Saison der Dritten Liga Süd ihren Rückstand wettmachen, zum anderen ist er überzeugt davon, dass sein Team am Samstag in Heidelberg aus eigener Kraft alles klarmacht. „Und dann haben wir ein entspanntes letztes Heimspiel gegen Botnang“, blickt der Spielertrainer voraus auf den finalen Spieltag am letzten März-Wochenende.

„Karlsruhe war nicht schlecht, aber es war doch recht knapp, wenn man bedenkt, dass wir ziemlich durchsichtig gespielt haben.“

Alexander Krippes, Trainer Westerwald Volleys

Für das Wiedersehen mit dem Überflieger aus Karlsruhe hatte sich die Westerwälder Spielgemeinschaft aus Ransbach-Baumbach und Dernbach einiges vorgenommen. In der Hinrunde waren Krippes und Co. nach zwei gewonnen Sätzen auf bestem Wege, zwei oder gar drei Punkte zu entführen, mussten sich dann aber im Tiebreak geschlagen geben. „So richtig verstehen kann ich es immer noch nicht, dass sie so durch die Saison marschieren“, meinte der WWV-Coach nach dem zweiten Duell gegen den souveränen und nur noch theoretisch von den FT 1844 Freiburg II einzuholenden Spitzenreiter. „Karlsruhe war nicht schlecht, aber es war doch recht knapp, wenn man bedenkt, dass wir ziemlich durchsichtig gespielt haben.“

Womit Krippes beim Blick auf die eigene Mannschaft war. Den ersten Satz wollte er aus der Gesamtbetrachtung ausnehmen, das sei der schwächste an diesem Abend gewesen. „Wir hatten einfach zu viel Respekt“, monierte der Spielertrainer, auch seine Versuche, das Team in den Auszeiten wachzurütteln, hätte daran nichts geändert. „So ging es zunächst auch im zweiten Satz weiter“, befürchtete Krippes das Schlimmste. Doch dann setzte der gewünschte Effekt ein: Aus einem 0:6 machten die Westerwälder eine 7:6-Führung. „Das hat die Stimmung geändert, aus der Tristesse kamen wir endlich ins Agieren“, war er fortan zufriedener mit seiner Mannschaft.

Schlüsselmoment beim Stand von 22:20 im zweiten Satz

Ein Schlüsselmoment im zweiten Durchgang: Aus ihrer 22:20-Führung machten die von gut 100 Zuschauern unterstützten Gastgeber nichts. „Da waren wir ein bisschen feige“, meinte Krippes, dessen Auszeit, die er beim Stand von 22:22 zog, den Karlsruher Lauf nicht mehr stoppen konnte. Mit insgesamt fünf Punkten in Folge gingen die Badener mit 2:0 in Führung und hatten damit ihr Minimalziel, mindestens einen Punkt aus Ransbach-Baumbach mitzunehmen, bereits erreicht. Auch eine aus Westerwälder Sicht unglückliche Entscheidung der Schiedsrichterin kam dem designierten Meister dabei zugute.

Entmutigen ließ sich das Krippes-Team dadurch nicht, sondern ließ seinen besten Satz folgen. „Da haben wir gut dagegengehalten und uns die Führung erarbeitet“, sagte der WWV-Coach. Das reichte aber nur, um auf 1:2 zu verkürzen, ehe Karlsruhe doch alles klarmachte.

Westerwald Volleys: Waters, Lohmann, Dilly, A. Krippes, Delinsky, Putzker, Reinhardt, Nogueira Schmid, Trefflich, S. Krippes, Korbach.