Heimspiel in Ransbach-Baumbach Westerwald Volleys können auf Platz zwei springen Lukas Erbelding 16.01.2026, 09:30 Uhr

i Ihren vierten Sieg in Folge peilen die Westerwald Volleys am Samstagabend in ihrem Spiel gegen die SG BEG United an. Andreas Hergenhahn

Rückrundenstart in der Dritten Liga Süd: Die Westerwald Volleys möchten in ihrem Heimspiel den Erfolgslauf fortsetzen und sich auch gegen die SG BEG United behaupten.

Mit Rückenwind aus drei Siegen in Folge gehen die Westerwald Volleys am Samstag (19 Uhr) in ihr Heimspiel der Dritten Liga Süd gegen die SG BEG United. Nach dem jüngsten 3:1 beim TV Bühl befinden sich die Westerwälder Volleyballer auf Rang fünf. Der Gegner aus Baden-Württemberg, der in Breisach, Emmendingen und Gündlingen beheimatet ist, steht auf Platz neun, dürfte aber keinesfalls unterschätzt werden.







