Die Pflicht haben sie erfüllt, jetzt wartet die Kür: Als Südwestmeister fahren die Westerwald Volleys zur deutschen Meisterschaft der Senioren M35. Für die Titelkämpfe im Mai in Dresden haben sie sich schon prominente Verstärkung geangelt.
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Bei der Regionalmeisterschaft Südwest der Altersklasse M35 haben sich die Routiniers der Westerwald Volleys in einem spannenden Duell gegen die TG Hanau durchgesetzt und sich damit die Qualifikation für die deutschen Seniorenmeisterschaften im Mai in Dresden gesichert.