Ohne Hektik trotz Diskussionen Westerwald Volleys entzaubern Spitzenreiter Botnang Marco Rosbach 07.12.2025, 14:18 Uhr

i Frieder Reinhardt (links am Netz) war einer der eifrigsten Punktesammler der Westerwald Volleys, die sich souverän gegen Tabellenführer Bontnang behaupteten. Andreas Hergenhahn

Als Vorletzter waren sie Außenseiter gegen Spitzenreiter ASV Botnang, doch einmal mehr war auf die Heimstärke der Westerwald Volleys Verlass. Durch den ersten 3:0-Sieg der Saison hat sich der Drittligist auf Rang sieben verbessert.

Das Ende ist zum Greifen nah, die Westerwald Volleys haben den ersten 3:0-Sieg der Saison schon vor Augen. Doch dann, im Moment der größten Spannung, vergehen die Minuten, ohne dass auch nur ein Ball über das Netz in der Ransbach-Baumbacher Sporthalle fliegt.







Artikel teilen

Artikel teilen