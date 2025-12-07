Westerwald Volleys entzaubern Spitzenreiter Botnang

Als Vorletzter waren sie Außenseiter gegen Spitzenreiter ASV Botnang, doch einmal mehr war auf die Heimstärke der Westerwald Volleys Verlass. Durch den ersten 3:0-Sieg der Saison hat sich der Drittligist auf Rang sieben verbessert.
Das Ende ist zum Greifen nah, die Westerwald Volleys haben den ersten 3:0-Sieg der Saison schon vor Augen. Doch dann, im Moment der größten Spannung, vergehen die Minuten, ohne dass auch nur ein Ball über das Netz in der Ransbach-Baumbacher Sporthalle fliegt.