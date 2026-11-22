Kopfsache und Qualitätsproblem Westerwald Volleys entkommen dem Teufelskreis nicht Marco Rosbach 22.11.2026, 15:32 Uhr

i Auf Matthias Mollenhauer und seine Westerwald Volleys kommt viel Arbeit zu, um sich noch aus der Negativspirale zu befreien. Andreas Hergenhahn

Mit einem Punkt stehen die Westerwald Volleys unverändert am Tabellenende der Dritten Liga Süd. Auf gute Phasen folgten auch gegen Mimmenhausen Fehlerserien, die der Mannschaft von Trainer Matthias Mollenhauer zum Verhängnis wurden.

Drei Chancen bleiben den Westerwald Volleys vor der Weihnachtspause noch, um endlich den ersten Sieg zu landen. „Natürlich wollen wir diese Spiele alle gewinnen und im Idealfall neun Punkte holen“, sagt Trainer Matthias Mollenhauer und macht eine optimistische Rechnung auf: „Mit zehn Punkten wären wir vielleicht wieder dran.







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