Schon der siebte Sieg in Folge Was die Frauen der Westerwald Volleys so stark macht Marco Rosbach 17.11.2026, 07:00 Uhr

i Einfach nicht zu bremsen: Auch das siebte Spiel in der Volleyball-Oberliga haben die Frauen der Westerwald Volleys als Aufsteiger für sich entschieden und dabei zum siebten Mal die vollen drei Punkte eingefahren. Andreas Hergenhahn

„Nach der bisherigen Hinrunde würde ich sagen: Möglich ist alles!“ So selbstbewusst klingt Simon Krippes nach dem Traumstart des Frauenteams der Westerwald Volleys. Im Interview spricht der Trainer über die Gründe des Höhenflugs nach dem Aufstieg.

Der Start in die Saison mit drei 3:1-Siegen schien schon famos zu sein, doch was die Frauen der Westerwald Volleys seither folgen ließen, war noch besser: Mit vier Drei-Satz-Siegen bauten sie ihre Tabellenführung in der Oberliga aus – und das als Aufsteiger.







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