„Nach der bisherigen Hinrunde würde ich sagen: Möglich ist alles!“ So selbstbewusst klingt Simon Krippes nach dem Traumstart des Frauenteams der Westerwald Volleys. Im Interview spricht der Trainer über die Gründe des Höhenflugs nach dem Aufstieg.
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Der Start in die Saison mit drei 3:1-Siegen schien schon famos zu sein, doch was die Frauen der Westerwald Volleys seither folgen ließen, war noch besser: Mit vier Drei-Satz-Siegen bauten sie ihre Tabellenführung in der Oberliga aus – und das als Aufsteiger.