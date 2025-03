Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental treten am Samstag um 18 Uhr bei der VSG Saarlouis an. In der Tabelle liegen beide nicht weit auseinander. Die Gastgeberinnen stehen zwei Plätze vor dem VSC auf Platz sechs. Im Hinspiel nahmen die Saarländerinnen die Punkte mit nach Hause. Das formstarke Team des VSC schickt sich nun an, sich dafür zu revanchieren. Das Team wird alles geben, um die Punkte mit nach Guldental zu bringen.

Ihr letztes Oberliga-Heimspiel bestreiten die VSC-Männer am Sonntag um 11 Uhr in der Langenlonsheimer Schulsporthalle – nicht nur in dieser Saison, sondern für längere Zeit, steht der Abstieg doch schon fest. Niemand Geringeres als Tabellenführer TV Bad Salzig ist der Gegner. Um nicht unter die Räder zu kommen, gehen die Guldentaler motiviert in die Partie. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Bad Salziger haben bisher alle Begegnungen dieser Saison gewonnen. Doch der VSC will sich mit einer achtbaren Leistung von seinem Anhang verabschieden.