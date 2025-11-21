Heimspiel gegen VSG Saarlouis: VSC-Trainer stellen erneut um
Heimspiel gegen VSG Saarlouis
VSC-Trainer stellen erneut um
Ohne die Hauptangreiferin zu spielen, fällt jedem Volleyball-Team schwer. So auch dem VSC Guldental, der am Samstagabend Saarländerinnen empfängt.
Am Samstagabend treten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental um 18.30 Uhr gegen die VSG Saarlouis an. Gespielt wird in der Sporthalle des Schulzentrums in Langenlonsheim.Nach der Auswärtsschlappe am vergangenen Samstag in Landau haben sich die VSC-Trainer Gregor Zimmermann und Andreas Scherf besprochen und wollen die Mannschaft wieder etwas umbauen, da Hauptangreiferin Sophie Nickel weiterhin mit einer Bänderdehnung ausfallen wird.