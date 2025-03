VSC-Männer ergeben sich in ihr Schicksal

Die Frauen des VSC Guldental überzeugen einmal mehr in der Oberliga, während die bereits abgestiegenen Männer des Vereins die nächste Enttäuschung verbuchten.

Wie erwartet unterlagen die Oberliga-Volleyballer des VSC Guldental beim Tabellendritten, der TGM Mainz-Gonsenheim II, mit 0:3 (-14, -15, -10). Besser machten es die Guldentaler Frauen beim TV Rohrbach. Sie brachten einen 3:1-Sieg (20, -20, 25, 16) mit nach Hause.

Ohne große Chance mussten die bereits als Absteiger feststehenden VSC-Männer in Mainz die Segel streichen. Zu überlegen war der Auftritt der Hausherren. Das verdeutlicht die Spielzeit von nur 50 Minuten. Der VSC kam nicht in die Partie, geriet gleich mit 3:8 ins Hintertreffen. Zu Beginn des zweiten Satzes konnten die Guldentaler bis zum 6:6 mithalten, dann legten die Gonsenheimer wieder zu. Der VSC fing sich eine Aufschlagserie von acht Punkten. Im letzten Durchgang ergaben sich die Guldentaler in ihr Schicksal und kassierten eine 10:25-Klatsche. Spielführer Edmondo Hammond sprach von einer großen Überlegenheit der Mainzer. Nach Ansicht von Trainer Bernhard Gänz verdiente sich lediglich Behzad Valizadeh als sehr agiler Libero ein Lob.

VSC Guldental: Scholl, J. Becker, Hammond, Dafferner, Ramadan, Marfilius, Valizadeh, M. Becker.

Nach zweistündiger Spielzeit hatten sich die VSC-Frauen einen 3:1-Sieg in Rohrbach gesichert. Mit gutem Schwung fanden die Guldentalerinnen ins Spiel und führten gleich mit 11:9 und 20:13. Der Gewinn des ersten Satzes war nie gefährdet. Nach dem Seitenwechsel zog das Heimteam nach dem 7:3 weg und sorgte für den Satzgleichstand. Angestachelt vom 1:1 lieferten sich beide Teams im dritten Satz ein Spiel auf Augenhöhe. Die Punktestände von 17:17, 20:20 und 23:23 lassen erahnen, wie spannend der Abschnitt verlief, den sich die VSC-Frauen mit 27:25 sicherten. Im vierten Durchgang war der Widerstand der Rohrbacherinnen gebrochen, der VSC dominierte. Mit diesem wichtigen Sieg festigten die Guldentalerinnen den achten Platz, der Klassenverbleib ist in greifbarer Nähe.

VSC Guldental: Schmitt, V. Nickel , Reinhardt, S. Nickel, Dunzweiler, Jung, Freudenberger, Schuler.