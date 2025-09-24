0:3 im Saarland: VSC Guldental verkauft sich teuer
Der Sieg zum Saisonstart ließ sich auswärts nicht vergolden. Der VSC Guldental unterlag beim TV Düppenweiler mit 0:3.
Mit einem 0:3 (-20, -19, -20) musste sich Volleyball-Oberligist VSC Guldental auf den Heimweg machen, das Team unterlag beim TV Düppenweiler.VSC-Trainer Andreas Scherf war eine Mittelblockerin ausgefallen, sodass er aufgrund der dünnen Personaldecke keine Möglichkeiten hatte, einer Angreiferin eine schöpferische Pause zu gönnen.