0:3 im Saarland VSC Guldental verkauft sich teuer 24.09.2025, 11:40 Uhr

Der Sieg zum Saisonstart ließ sich auswärts nicht vergolden. Der VSC Guldental unterlag beim TV Düppenweiler mit 0:3.

Mit einem 0:3 (-20, -19, -20) musste sich Volleyball-Oberligist VSC Guldental auf den Heimweg machen, das Team unterlag beim TV Düppenweiler.VSC-Trainer Andreas Scherf war eine Mittelblockerin ausgefallen, sodass er aufgrund der dünnen Personaldecke keine Möglichkeiten hatte, einer Angreiferin eine schöpferische Pause zu gönnen.







