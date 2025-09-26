Vollgepacktes Wochenende
VSC Guldental spielt um den Landespokal
Der VSC Guldental steht vor einem doppelten Highlight. Zuerst empfängt die Mannschaft den starken TV Wiesbach in der heimischen Halle – und am Sonntag wartet das Final Four im Landespokal.

Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. So lässt sich das Wochenendprogramm der Oberliga-Volleyballerinnen des SV Guldenzal bezeichnen.Am Samstag beginnt die Pflicht um 18.30 Uhr mit dem Anpfiff des Heimspiels in der Langenlonsheimer Schulturnhalle. Erwartet wird der TV Wiesbach, der schon zwei Siege verbuchen konnte.

