Gastspiel in Morbach VSC Guldental reist zu einem starker Aufsteiger 03.10.2025, 13:42 Uhr

i Gregor Zimmermann (schwarzer Pullover) kehrt beim VSC Guldental auf die Bank zurück. Klaus Castor

In den Heimspielen überzeugte der VSC Guldental bisher. Gelingt nun auch der erste Auswärtssieg in der Volleyball-Oberliga?

Am Samstag steht der VSC Guldental in der Volleyball-Oberliga vor seiner nächsten Aufgabe. Um 17.30 werden die VSC-Frauen beim Tabellenzweiten, dem SV Gonzerath, erwartet, der seine Heimspiele in Morbach in der Baldenauhalle austrägt.VSC-Trainer Gregor Zimmermann, der zuletzt aus beruflichen Gründen fehlte, ist wieder als Betreuer zurück auf der Bank und weiß, dass die Gastgeberinnen als Aufsteiger direkt in der Oberliga angekommen sind.







