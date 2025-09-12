Ein Kapitel endet, eine neue Spielzeit beginnt: Während sich die Männer des VSC Guldental vom Spielbetrieb verabschiedet haben, schlagen die Frauen zu einer neuen Oberliga-Runde auf.

Eine Volleyball-Ära geht zu Ende: Der VSC Guldental meldet keine Männermannschaft mehr in der Oberliga und geht im Leistungsbereich nur noch mit den Frauen an den Start.

Schweren Herzens hat sich der VSC-Vorstand entschieden, die Männer aus der Oberliga abzumelden. Akuter Spielermangel war der ausschlaggebende Grund. „Wir haben nicht mehr genug Spieler, um in eine Saison zu gehen. Da blutet uns das Herz“, sagen Trainer Bernhard Gänz und Vorsitzender Gregor Zimmermann unisono. Beide sind seit ihrer Jugend mit dem VSC verwurzelt und hielten bereits unter Kult-Trainer Manfred Friedrich die VSC-Fahne hoch. Die Entwicklung ist auch deshalb bedauerlich, weil die Guldentaler konstant seit 2016 in der Oberliga eine feste Größe waren. Nun steht die bisherige zweite Mannschaft in der Bezirksklasse mit vielen jungen Spielern in ihrer zweiten Saison vor übergroßen Fußstapfen.

Umbruch im Kader der Frauen

Mit den Frauen bleiben die Guldentaler in der Oberliga vertreten, allerdings habe auch sie personelle Federn lassen müssen – mit dem Abgang von Zuspielerin Melina Frey und der schöpferischen Pause von Angreiferin Milena Freudenberger. Zu den weiteren Abgängen zählen Lisa Zinẞ, Michelle Dunzweiler, Carina Gallon und Julia Traut. Neue Kräfte fand der VSC in Laura May und Paula Lötzbeyer vom SV Spabrücken sowie Jana Schwarzkopf aus Stadecken-Elsheim. Laura May soll in die Rolle einer Zuspielerin schlüpfen und somit Steffi Schmitt unterstützen. Zum Einspielen und Abstimmen auf die neue Saison blieb dem Trainergespann Gregor Zimmermann und Andreas Scherf wenig Zeit, am Samstag steht bereits das erste Saisonspiel in Langenlonsheim an. Zu Gast ist ab 18.30 Uhr der TV Holz II, Vizemeister der Vorsaison. Der VSC um Spielführerin Selina Reinhardt möhte sich als Einheit den Saarländerrinnen energisch und kraftvoll entgegen stemmen. Der Heimvorteil sollte dabei gegen die favorisierten Gäste helfen. sag