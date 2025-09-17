Tabellenführung geangelt: VSC Guldental kauft dem Gegner schnell den Schneid ab
Tabellenführung geangelt
VSC Guldental kauft dem Gegner schnell den Schneid ab
So kann es weitergehen: Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental starteten verheißungsvoll in die neue Spielzeit.
Ein Auftakt nach Maß in die neue Saison gelang den Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental. Glatt mit 3:0 (16, 14, 10) bezwangen sie in der Langenlonsheimer Schulsporthalle den Vorjahres-Vizemeister TV Holz II.„Dass uns der TV Holz das Gewinnen so leicht macht, damit hat niemand gerechnet“, erklärte VSC-Trainer Gregor Zimmermann und ergänzte: „Die Gäste haben ihr Team stark verändert, was uns sehr gut in die Karten gespielt hat.