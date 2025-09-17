Tabellenführung geangelt VSC Guldental kauft dem Gegner schnell den Schneid ab 17.09.2025, 12:58 Uhr

i Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental mit (hinten von links) Co-Trainer Andreas Scherf, Sophie Nickel, Patricia Jung, Charlotte Stelzer, Stephanie Schmitt, Trainer Gregor Zimmermann, Selina Reinhardt sowie (vorne von links) Paula Lötzbeyer, Laura May, Vanessa Nickel und Jana Schwarzkopf freuen sich über den Auftakterfolg. Sabine Gänz

So kann es weitergehen: Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental starteten verheißungsvoll in die neue Spielzeit.

Ein Auftakt nach Maß in die neue Saison gelang den Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental. Glatt mit 3:0 (16, 14, 10) bezwangen sie in der Langenlonsheimer Schulsporthalle den Vorjahres-Vizemeister TV Holz II.„Dass uns der TV Holz das Gewinnen so leicht macht, damit hat niemand gerechnet“, erklärte VSC-Trainer Gregor Zimmermann und ergänzte: „Die Gäste haben ihr Team stark verändert, was uns sehr gut in die Karten gespielt hat.







