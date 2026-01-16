Erstmals in Konrad-Frey-Halle VSC Guldental bestreitet Heimspiel ohne Heimvorteil 16.01.2026, 07:22 Uhr

Eigentlich ist Wettkampfsport in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach untersagt. Für die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental wird eine Ausnahme gemacht, da ihre Heimhalle in Langenlonsheim modernisiert wird.

Zu einem Heimspiel, das eigentlich gar keines ist, erwarten die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental am Samstag um 14 Uhr den TV Düppenweiler in der Konrad-Frey-Halle in Bad Kreuznach.Zu diesem Umzug mit den Heimspielen ist der VSC gezwungen, da die Schulsporthalle in Langenlonsheim eine neue Lüftungsanlage bekommt und für alle Hallensportler der VG Langenlonsheim bis Sommer gesperrt ist.







