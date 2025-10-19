Den Vorteil nach dem guten Start in ihre dritte Saison in der Dritten Liga haben die Westerwald Volleys hergeschenkt. Die Mängelliste, die ihr Trainer nach dem 0:3 in Waldgirmes erstellte, soll zeigen, was sich (wieder) ändern muss.
Lesezeit 3 Minuten
Die Leichtigkeit des Italienurlaubs war schnell verflogen, als Matthias Mollenhauer die erste Auszeit nahm. Im Auswärtsspiel der Dritten Liga Süd beim TV Waldgirmes geriet sein Team mit 2:9 in Rückstand, verlor den ersten Satz genauso wie den zweiten mit 18:25 und schaffte auch im dritten Durchgang nicht die Wende, wenngleich dieser mit 22:25 nicht nur nach Zahlen ausgeglichener verlief.