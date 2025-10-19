Trainer sieht Mängel bei 0:3 Volleys scheitern an Ex-Erstligaspieler und sich selbst 19.10.2025, 19:47 Uhr

i Trainer Matthias Mollenhauer (Mitte) sieht in mehreren Bereichen noch Luft nach oben bei seinen Westerwald Volleys. Das 0:3 in Waldgirmes legte nach dem unglücklichen 2:3 zuletzt in Emmendingen die Schwachstellen offen. Marco Rosbach

Den Vorteil nach dem guten Start in ihre dritte Saison in der Dritten Liga haben die Westerwald Volleys hergeschenkt. Die Mängelliste, die ihr Trainer nach dem 0:3 in Waldgirmes erstellte, soll zeigen, was sich (wieder) ändern muss.

Die Leichtigkeit des Italienurlaubs war schnell verflogen, als Matthias Mollenhauer die erste Auszeit nahm. Im Auswärtsspiel der Dritten Liga Süd beim TV Waldgirmes geriet sein Team mit 2:9 in Rückstand, verlor den ersten Satz genauso wie den zweiten mit 18:25 und schaffte auch im dritten Durchgang nicht die Wende, wenngleich dieser mit 22:25 nicht nur nach Zahlen ausgeglichener verlief.







