Koblenz Maifeld daheim Volleys peilen gegen Heiligenstein wichtigen Sieg an Christian Müller 17.01.2025, 16:17 Uhr

i In der Abwehr auf der Hut sein muss Libera Kim Löcher von der Spielgemeinschaft Koblenz Maifeld Volleys – am Sonntag steht in Polch das erste Heimspiel des Jahres auf dem Programm. Maximilian Mohr

Die Spielgemeinschaft Koblenz Maifeld Volleys geht als Favorit ins erste Heimspiel des Jahres in der Volleyball-Oberliga. Und die SG-Frauen sind ziemlich optimistisch.

Erstes Heimspiel, erster Sieg im neuen Kalenderjahr? Die Volleyballerinnen der SG Koblenz Maifeld Volleys peilen nach dem 1:3 beim ASV Landau zum Auftakt an diesem Sonntag (ab 16 Uhr) die ersten Punkte in 2025 an. In dem Duell gegen den TuS Heiligenstein in der Maifeldhalle Polch zählt für Trainer Timo Höbelt nur ein Sieg, „von einem ekelhaften 3:2 bis zu einem schönen 3:0 nehmen wir alles.

