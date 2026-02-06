Heimspiel gegen Blankenloch Volleys-Coach Mollenhauer: Team hat Bock auf Erfolg Marco Rosbach 06.02.2026, 14:20 Uhr

i Nicht nur Peter Nogueira Schmid (grünes Trikot) wurde zuletzt in Rüsselsheim schmerzlich vermisst. Gegen Blankenloch sind die Westerwald Volleys wieder besser aufgestellt. Andreas Hergenhahn

Die Westerwald Volleys stehen vor einem Schlüsselspiel gegen Blankenloch. In der Hinrunde gab es ein 1:3 gegen den Tabellennachbarn, auch das jüngste Spiel in Rüsselsheim ging verloren. Doch Trainer Matthias Mollenhauer gibt sich optimistisch.

Sieben Spiele haben die Westerwald Volleys in der Südstaffel der Dritten Liga noch vor sich – und fast alles scheint möglich zu sein für die Mannschaft von Trainer Matthias Mollenhauer. Im Guten wie im Schlechten. Vor dem Duell gegen die TSG Blankenloch (Samstag, 19 Uhr, in Ransbach-Baumbach, Sporthalle der Erich-Kästner-Schule) liegen die beiden punktgleichen Tabellennachbarn zwar nur drei Zähler vor der Abstiegszone, dürfen aber auch noch vom ...







