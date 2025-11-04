Neuwieds U18 Rheinlandmeister VCN-Talente geben in vier Spielen keinen Satz ab Lutz Klattenberg 04.11.2025, 08:00 Uhr

i Die U18-Juniorinnen des VC Neuwied sind Rheinlandmeister und messen sich als nächstes mit der Konkurrenz auf Landesebene. Sarah Hanioui, VC Neuwied

Vier Siege, kein Satzverlust: Der Nachwuchsvolleyballerinnen des VC Neuwied haben ihren Heimvorteil genutzt und der Konkurrenz bei der Rheinlandmeisterschaft keine Chance gelassen. Jetzt geht es eine Ebene höher weiter.

In eigener Halle kürten sich die U18-Juniorinnen des VC Neuwied zum Rheinlandmeister. Die Mannschaft von Trainer Ben Meßner setzte sich in der Gruppenphase jeweils mit 2:0 gegen die Westerwald Volleys und den VC Eintracht Mendig durch. Im Halbfinale hieß es auch gegen die LAF Sinzig 2:0, und selbst im Finale konnte der SV Gonzerath den Neuwiederinnen keinen Satz abknöpfen.







