Neuwied arbeitet an Lösungen VCN-Coach Messner: Niemand ist hier negativ drauf Lutz Klattenberg 18.09.2026, 11:40 Uhr

i Das 0:3 gegen Marburg-Biedenkopf haben die Volleyballerinnen des VC Neuwied aufgearbeitet und wollen es nun in Gonzerath besser machen. Jörg Niebergall

Nach dem Auftakt vor heimischen Kulissen geht es für die beiden Neuwieder Volleyball-Regionalligisten erstmals auswärts um Punkte. Sowohl die Männer aus Feldkirchen als auch die Frauen aus Neuwied nehmen sich viel vor.

Auswärtsspiele stehen für die Neuwieder Volleyball-Regionalligisten auf dem Plan. Regionalliga Männer, TuS Kriftel II – TV Feldkirchen (Sa, 20 Uhr). Am Donnerstag hospitierten Feldkirchens Trainer Peter Wagler und Jan Lehnhardt noch bei Bundesligist Düren auf dem Weg zur B-Lizenz.







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