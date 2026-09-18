Nach dem Auftakt vor heimischen Kulissen geht es für die beiden Neuwieder Volleyball-Regionalligisten erstmals auswärts um Punkte. Sowohl die Männer aus Feldkirchen als auch die Frauen aus Neuwied nehmen sich viel vor.
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Auswärtsspiele stehen für die Neuwieder Volleyball-Regionalligisten auf dem Plan.Regionalliga Männer, TuS Kriftel II – TV Feldkirchen (Sa, 20 Uhr). Am Donnerstag hospitierten Feldkirchens Trainer Peter Wagler und Jan Lehnhardt noch bei Bundesligist Düren auf dem Weg zur B-Lizenz.