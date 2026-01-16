Sowohl die Frauen des VC Neuwied als auch die Männer des TV Feldkirchen sind mit Siegen ins neue Jahr gestartet. Beide Teams möchten ihren Erfolgslauf am Wochenende fortsetzen.
Lesezeit 1 Minute
Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt in der vergangenen Woche geht es für die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied mit einem Auswärtsspiel in Mainz weiter. Die Männer des TV Feldkirchen sind derweil in einem Heimspiel gefordert.Regionalliga Südwest, Frauen: TSG Mainz-Bretzenheim – VC Neuwied (Sonntag, 15 Uhr).