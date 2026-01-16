Feldkirchen zuhause gefordert VC Neuwied trifft auf einen erfahrenen Gegner Lukas Erbelding 16.01.2026, 16:00 Uhr

i Im Auswärtsspiel bei der TSG Mainz-Bretzenheim wollen die Spielerinnen VC Neuwied erneut Grund zum Jubeln haben. Jörg Niebergall

Sowohl die Frauen des VC Neuwied als auch die Männer des TV Feldkirchen sind mit Siegen ins neue Jahr gestartet. Beide Teams möchten ihren Erfolgslauf am Wochenende fortsetzen.

Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt in der vergangenen Woche geht es für die Regionalliga-Volleyballerinnen des VC Neuwied mit einem Auswärtsspiel in Mainz weiter. Die Männer des TV Feldkirchen sind derweil in einem Heimspiel gefordert.Regionalliga Südwest, Frauen: TSG Mainz-Bretzenheim – VC Neuwied (Sonntag, 15 Uhr).







